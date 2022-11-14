Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг заявил 14 ноября, что Россию нельзя «отменить», однако отношения с ней поддерживать в прежнем виде не удастся.

«Географию и историю не изменить, разумеется, в отношении России не может быть культуры отмены. В то же время понятно, что вернуться к прежнему статус-кво нельзя», — сказал министр по прибытии на встречу глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.

Шалленберг подчеркнул, что дверь для переговоров должна оставаться открытой, однако момент для контактов еще не наступил.

Министр добавил, что решение о возобновлении диалога должно приниматься в Москве и Киеве.

В начале ноября бизнес-сообщество, объединяющее 8896 компаний в Австрии, выступило за отмену антироссийских санкций и запуск газопровода «Северный поток», чтобы «предотвратить угрозы разрушения экономики и процветания».

В конце октября президент России Владимир Путин указал на боязнь Запада альтернативных общественных моделей. Кроме того, идеология либерализма дошла до абсурда и объявляет другие точки зрения подрывными, угрожающими демократии.

Также Путин, говоря о политике Запада, обратился к «Гарвардской речи» писателя Александра Солженицына, предупреждавшего об «ослеплении превосходства». Как отмечал литератор, от такого ослепления до уничтожения тех, кто не нравится, — один шаг.