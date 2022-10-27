Путин напомнил Западу слова Солженицына про «ослепление превосходства»

Президент России Владимир Путин, говоря о политике Запада, обратился к «Гарвардской речи» Александра Солженицына, предупреждавшего об «ослеплении превосходства». Об этом глава государства заявил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».

«Еще Александр Исаевич Солженицын в 1978-м говорил о характерном для Запада ослеплении. Уверенность в своей непогрешимости — очень опасное состояние», — напомнил президент.

Как отмечал писатель, добавил Путин, от такого ослепления до уничтожения тех, кто не нравится, — один шаг.

Также российский лидер отметил, что Запад в последние годы предпринял целый ряд шагов на обострение ситуации — разжигание на Украине, провокации на Тайване и дестабилизация энергорынков. Политика Запада — «опасная, кровавая и грязная игра, в которой не ставятся во внимание интересы других государств».

Как он добавил, комментируя попытки Запада «отменить» российскую культуру, история расставит всё по местам и отменит не величайших гениев культуры, а тех, кто решил, что расставит сам всё по местам.

Предыдущее публичное выступление Путина состоялось 12 октября на форуме «Российская энергетическая неделя» в Москве. Президент говорил об актуальных проблемах в области энергетики, а также затронул темы санкций и аварий на газопроводах «Северный поток».

Глава государства традиционно встречается с участниками «Валдая» с момента основания клуба в 2004 году. Первое заседание состоялось в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, которое дало мероприятию название.