Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Четыре человека пострадали в ДТП на юго-востоке Москвы
Мир
Белый дом осудил взрыв в Стамбуле и выразил соболезнования пострадавшим
Мир
Зеленский подтвердил участие в саммите G20
Экономика
Авиакомпании РФ недополучат в этом году обещанные Superjet
Спорт
Россияне из Virtus.pro стали чемпионами мира по игре CS:GO
Происшествия
ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по Сабовке в ЛНР
Экономика
Правительство отклонило индексацию пенсий работающим пенсионерам
Общество
В Госдуме предложили начать демобилизацию для учителей ЛНР и ДНР
Общество
Новую программу преподавания ОБЖ внедрят в школах с 2023 года
Экономика
Минфин рассмотрит альтернативный расчет цен на нефть Urals
Наука
В России разработали независимую от GPS систему навигации
Мир
В Турции задержали возможного исполнителя теракта в Стамбуле
Сюжет:

Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину

Экс-офицер армии США Беннетт обвинил демократов в отмывании «украинских» денег через биржу FTX
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Демократическая партия США занималась отмыванием денег, якобы направленных на поддержку Украины, через криптовалютную биржу FTX. Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал бывший американский офицер Скотт Беннетт в понедельник ,14 ноября.

«Демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе. <…> Вот почему каждый месяц они требовали новые миллиарды и миллиарды долларов», — сказал он.
Полный крах: США предсказали внутреннее уничтожение
Почему прогнозируют исчезновение американской цивилизации

По мнению Беннетта, Киев не получил реальной пользы от помощи Вашингтона, вместо этого средства инвестировались в криптовалютную биржу FTX, которую впоследствии «ликвидировали», чтобы избежать финансовой отчетности.

Он также назвал бывшего владельца FTX Сэма Бэнкмана Фрида спонсором номер два Демократической партии.

«Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX — идеальная компания для этого», — заключил бывший военный.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние в размере $16 млрд.

Биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США за день до этого. Согласно имеющимся данным, задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, а руководству так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

Между тем 10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы Avenger, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов Hawk, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022