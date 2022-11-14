Экс-офицер ВС США обвинил демократов в отмывании денег через Украину

Демократическая партия США занималась отмыванием денег, якобы направленных на поддержку Украины, через криптовалютную биржу FTX. Такое заявление в разговоре с «Известиями» сделал бывший американский офицер Скотт Беннетт в понедельник ,14 ноября.

«Демократы требовали деньги, отправляли их на Украину, а после перенаправляли себе. <…> Вот почему каждый месяц они требовали новые миллиарды и миллиарды долларов», — сказал он.

По мнению Беннетта, Киев не получил реальной пользы от помощи Вашингтона, вместо этого средства инвестировались в криптовалютную биржу FTX, которую впоследствии «ликвидировали», чтобы избежать финансовой отчетности.

Он также назвал бывшего владельца FTX Сэма Бэнкмана Фрида спонсором номер два Демократической партии.

«Украина использовалась для рэкета, для отмывания денег, которые на нее отправляли, и FTX — идеальная компания для этого», — заключил бывший военный.

Ранее, 12 ноября, стало известно, что основатель и бывший генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид потерял всё свое состояние в размере $16 млрд.

Биржа FTX объявила о своем банкротстве на территории США за день до этого. Согласно имеющимся данным, задолженность FTX в общей сумме составляет $8 млрд, а руководству так и не удалось найти ресурсы для того, чтобы поддержать ликвидность платформы.

Между тем 10 ноября Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн. Ожидается, что украинская сторона получит четыре системы Avenger, ракеты Stinger, ракеты для зенитных ракетных комплексов Hawk, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также десятки тысяч артиллерийских и минометных снарядов.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой с 24 февраля специальной операции РФ по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».