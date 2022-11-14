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Мир
Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Американский разведчик обвинил США в поддержке националистов на Украине

Офицер разведки США Риттер обвинил конгресс в сотрудничестве с украинскими националистами
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Фото: Global Look Press/Ashley Chan
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Правительство США помогает и поддерживает на Украине националистов, которые подражают немецким нацистам. Такое мнение 13 ноября выразил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.

«Степан Бандера, по сути, придумал идею современного украинского национализма. Именно он сказал, что украинцы ― не часть Галиции и не часть России, а самостоятельная этническая группа. <…> Их национализм берет свои корни из его идеологии», ― пояснил Риттер в разговоре с журналистом и блогером Ричардом Медхёрстом, запись которого опубликована на видеохостинге YouTube.

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Офицер в отставке отметил, что по сути украинский национализм исповедует идеи белого превосходства. По его словам, именно поэтому немецких военных буквально встречали с цветами и песнями, когда те вторглись в Западную Украину во время Великой Отечественной войны, а 80 тыс. украинцев сразу же вступили в ряды СС и позже действовали в составе карательных батальонов.

По мнению Риттера, с моральной точки зрения нельзя поддерживать и признавать легитимным всё, что связано со Степаном Бандерой.

«Боже милостивый, конгресс [США] пустил четырех таких идиотов в здание! Мы пригласили четырех членов [батальона] «Азов» (запрещенная в России террористическая организация. ― Ред.) в сентябре, мы накормили и напоили их», ― добавил бывший американский офицер.

27 сентября боевиков группировки «Азов» приняли в конгрессе США. Отмечалось, что встречу с неонацистами провел конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф.

Страны Запада начали поддерживать Киев военной техникой, оружием, а также оказывать финансовую поддержку на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой российский лидер Владимир Путин объявил 24 февраля на фоне обострения в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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