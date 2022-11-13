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Во Франции спасли более 140 пытавшихся переплыть Ла-Манш мигрантов

Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов, пытавшихся переплыть Ла-Манш
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Фото: Global Look Press/I-Images
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Морские службы Франции спасли более 140 мигрантов, которые пытались переплыть на лодках пролив Ла-Манш. Об этом сообщили в префектуре региона 12 ноября.

Так, в ночь с 11 на 12 ноября и в течение всего последующего дня региональный оперативно-разведывательно-спасательный центр (CROSS) зафиксировал информацию о нескольких судах, попавших в сложную ситуацию в районе пролива Па-де-Кале.

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Местные экстренные службы заметили тонущий катер с людьми в ночь с 11 на 12 ноября. В результате катер SNS 276 Notre-Dame-des-Flandres и катер бельгийской полиции подняли на борт 40 человек, потерпевших кораблекрушение, их высадили в порту французского Дюнкерка. Затем нелегалов задержала местная полиция.

Также катер ВМС Франции в условиях непогоды смог спасти плавательное судно с 52 людьми. Их высадили в Кале. В тот же день чуть позже катер французской береговой охраны спас еще 50 человек с тонувшего судна.

Все пытавшиеся переплыть пролив были переданы в руки пограничной полиции и пожарно-спасательной службы.

В префектуре Па-де-Кале напомнили, что проливы Па-де-Кале и Ла-Манш ― одни из самых оживленных морских путей, через которые ежедневно проходит больше 400 судов, а погодные условия очень часто бывают сложными.

В июле сообщалось, что только за июнь больше 3 тыс. мигрантов попали в Великобританию на лодках через Ла-Манш. Эта цифра стала рекордной в 2022 году. За весь 2021 год пролив пересекли почти 30 тыс. нелегалов.

В ноябре 2021 года Бельгия и Франция обсудили с агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex меры по контролю за нелегальной миграцией через Ла-Манш. Причиной стал инцидент, когда затонула лодка с мигрантами по пути в Великобританию, в итоге чего погиб 31 человек. Из-за произошедшего в отношениях Лондона и Парижа видели обострения.

Большинство из нелегалов, прибывающих в Соединенное Королевство, не знают языка, но могут рассчитывать на пособие. По актуальному на тот момент закону, из бюджета Британии каждый беженец получает около £40 в неделю. Также мигрантов обеспечивают жильем, медициной и образованием, предоставляют бесплатную медицину и образование.

В 2020 году было зафиксировано более 9,6 тыс. попыток незаконного пересечения границы с Великобританией через Ла-Манш. По меньшей мере шесть человек погибли, как минимум трое пытавшихся пересечь пролив пропали без вести. Всего было осуществлено 868 спасательных операций. В 2019 году общее количество задержанных составило почти 2,3 тыс.

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