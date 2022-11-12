Telegraph: Евросоюз и Великобритания хотят изолировать российскую делегацию на саммите G20

Великобритания и страны Евросоюза (ЕС) намерены противостоять Москве на саммите «группы двадцати» (G20) на Бали и пытаться изолировать российскую делегацию. Об этом со ссылкой на источники 11 ноября сообщила газета The Telegraph.

По их данным, участники делегаций Великобритании и ЕС отнесутся к главе МИД РФ Сергею Лаврову пренебрежительно. Также ведется работа с представителями других стран о необходимости создания видимости изоляции России.

Кроме того, работе российской делегации будет устроен бойкот. Так, делегации стран Запада будут выходить из зала выступлений во время речей российских представителей.

Таким образом, Лондон и Брюссель хотят продемонстрировать осуждение России по ситуации на Украине.

Китай и страны, находящиеся в дружественных отношениях с Россией, не будут присоединяться к бойкоту, уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на публикацию.

«Китайцы и русские тесно сотрудничают», — сказал изданию один из источников.

В октябре в беседе с корреспондентом «Известий» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что регионы мира категорично отвергают попытки коллективного Запада ввязать их в антироссийские игры.

По ее словам, против изоляции России уже выступили страны Азии, Африки и многие другие. Всё это, подчеркнула Захарова, подтверждает множество протокольных и субстантивных документов.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 7 сентября заявил о невозможности изолировать Россию.

Также 11 ноября в МИД России заявили, что встреча министра иностранных дел России с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите G20 в Индонезии не планируется. Днем ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства Джо Байден не будет встречаться с Лавровым.

10 ноября в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Российскую делегацию представит Лавров.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.