В США заявили об отсутствии планов встречи Байдена и Лаврова

Президент США Джо Байден не планирует встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на саммите G20 в Индонезии. Об этом 10 ноября заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время пресс-подхода.

«У президента нет планов встречаться с министром иностранных дел России», ― сказал он.

Также американской стороной в настоящий момент не планируются и контакты между госсекретарем США Энтони Блинкеном и Сергеем Лавровым. Об этом 10 ноября на брифинге заявил глава пресс-службы американского Госдепа Нед Прайс.

По его словам, на данный момент у США нет планов каких-либо официальных контактов.

Ранее в этот день в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Российскую делегацию на мероприятии будет представлять Сергей Лавров.

Также 10 ноября в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.

В то же время в Белом доме подтвердили, что Джо Байден проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Планируется обсудить отношения стран и возможности совместной работы в сферах, где интересы сторон совпадают.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.