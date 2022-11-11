В МИД РФ исключили встречу Лаврова и Блинкена на саммите G20

Встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном на саммите G20 в Индонезии не планируется. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергея Рябков.

«Нет, не планируется, и об этом из Вашингтона мы слышим сигналы чуть ли не каждодневно о том, что таких планов нет. У нас тоже нет таких планов. Вопрос вообще не существует как таковой в повестке дня», — сказал он «РИА Новости».

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства Джо Байден не будет встречаться с Лавровым. Также в пресс-службе Госдепа сообщили, что американской стороной не планируются и контакты между Лавровым и Блинкеном.

Ранее, 10 ноября, в Кремле заявили, что президент России Владимир Путин не поедет на саммит G20. Российскую делегацию на мероприятии будет представлять Сергей Лавров.

Также в Индонезии сообщили, что саммит на Бали пропустит президент Украины Владимир Зеленский. Причинами отказа назывались «плотный график» и «внутренние дела» украинского лидера.

В то же время в Белом доме подтвердили, что Байден проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Планируется обсудить отношения стран и возможности совместной работы в сферах, где интересы сторон совпадают.

Съезд лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.