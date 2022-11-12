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ФБР обвинило украинца в попытке отмывания денег в США

San Francisco Chronicles: в США гражданина Украины обвинили в покушении на отмывание денег
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Фото: РИА Новости/Дмитрий Паршин
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Сотрудники правоохранительных органов США предъявили обвинение в покушении на отмывание денег уроженцу Украины Алексею Киселеву. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщило издание San Frasncisco Chronicle.

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«Согласно судебным документам, <...> бывший лоббист, 52-летний Алексей Киселев, обратился за помощью в отмывании порядка $3 млрд для неназванных клиентов на Украине и в России. По словам прокуроров, позже Киселев согласился сам отмывать деньги, не подозревая, что общается с группой агентов ФБР под прикрытием», — говорится в публикации.

Обвинение в сговоре с целью отмывания денег было также предъявлено возможному сообщнику, Роману Полянскому, который в настоящий момент проживает в Италии. Оба фигуранта дела должны предстать перед судом 2 декабря.

Отмечается, что Киселев имеет двойное американо-украинское гражданство, кроме того, некоторое время он был зарегистрированным представителем экс-президента Украины Виктора Януковича в Вашингтоне.

Ранее, 21 октября, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что задержание пяти россиян в Италии и Германии по запросу США является политизированным решением. Она указала, что им предъявлены обвинения в связи с экономической деятельностью, которую, по мнению США, российские граждане не могут осуществлять в условиях санкционной политики Запада.

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