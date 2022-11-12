Байден пригрозит Си Цзиньпину расширением присутствия США в АТР

Президент США Джо Байден предупредит лидера КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон расширит свое военное присутствие в азиатско-тихоокеанском регионе в случае обострения ситуации вокруг КНДР. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан 11 ноября.

«Он (Байден. ― Ред.) собирается представить председателю Си Цзиньпину свое видение, согласно которому КНДР представляет угрозу не только для Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, но и для мира и стабильности во всем регионе», ― рассказал Салливан.

По словам помощника Байдена по нацбезопасности, если КНДР продолжит нагнетать ситуацию, это приведет к расширению американского военного присутствия в регионе.

О встрече лидеров США и Китая в рамках саммита G20 стало известно 11 ноября. Си Цзиньпинь также встретится президентом Франции Эммануэлем Макроном, президентом Сенегала Маки Салем, президентом Аргентины Альберто Фернандесом и лидерами других государств.

Саммит лидеров G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября. Российскую делегацию возглавит глава МИД РФ Сергей Лавров. При этом не исключается, что президент России Владимир Путин может принять участие в саммите в онлайн-формате.