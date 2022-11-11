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Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Власти Швеции не намерены размещать на своей территории ядерные боеголовки после вступления страны в НАТО, заявил 11 ноября министр иностранных дел страны Тобиас Биллстром, его слова приводит Sky News.

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«Это по-прежнему давняя позиция Умеренной партии. Мы никогда не собирались менять условия заявки, поданной предыдущим правительством», — отметил он.

Ранее, 7 ноября, президент Финляндии Саули Ниинистё отметил, что Финляндия не намерена размещать ядерные боеголовки на территории страны после того, как страна вступит в НАТО.

4 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о том, что скорость вступления Швеции и Финляндии в НАТО зависит от выполнения ими условий Турции.

До этого, 1 ноября, главнокомандующий Вооруженными силами (ВС) Швеции Микаэль Бюден заявил, что не является противником размещения ядерного оружия НАТО на территории своей страны после вступления королевства в альянс.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

МИД России критически отреагировал на заявление властей двух стран о планах по присоединению к альянсу, отметив, что таким образом безопасность этих стран обеспечена не будет.

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