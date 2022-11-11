Военнопленные ВСУ раскрыли журналистам детали убийств мирных жителей

Военнопленные Вооруженных сил Украины (ВСУ) Василий Михайлов, Даниил Овчинников, Артур Пустовойт и Алексей Томилин раскрыли детали убийств мирных граждан. В пятницу, 11 ноября, «Ленте.ру» рассказали об этом в Следственном комитете России (СКР).

В ходе допросов выяснилось, что военный 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Михайлов допрашивал местного жителя, избил его, нанеся травмы, несовместимые в жизнью. Его коллега из этой же бригады Овчинников сообщил, что по приказу командира расстреливал граждан, которые никак не угрожали военнослужащим. Командир 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Пустовойт убил безоружного мужчину, добавили в СКР.

Подозреваемые не раскаиваются и не сожалеют о совершенных преступлениях.

«Карательная деятельность украинских националистов сравнима с преступлениями нацистов в годы Великой Отечественной войны», — отметили в ведомстве.

Кроме того, военный из 74-го отдельного разведывательного батальона Томилин подчеркнул, что застрелил жительницу Мариуполя пенсионерку Галину Харитонову, которая поддержала российскую сторону. Его сослуживец выстрелил жертве в затылок, а Томилин — в грудь. Помимо этого, мужчине вменяются еще два убийства мариупольских жителей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны».

8 ноября советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что военные украинского батальона «Чернигов» убили мирного жителя поселка Вороново Ивана Селихова. В 2014 году дети погибшего ушли в ополчение.

16 октября пленные участники террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ) сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе.

13 октября выяснилось, что СК России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СКР Александр Бастрыкин получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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