Служащие украинского батальона «Чернигов» убили мирного жителя поселка Вороново. Об этом во вторник, 8 ноября, рассказала советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока.

Отмечается, что в 2014 году дети погибшего Ивана Селихова ушли в ополчение. Об этом националистам сообщили соседи мужчины.

«Его [Селихова] избили на глазах у соседей. <...> Потом зверски, прям на стуле, на котором он проводил всё время, так как был парализован, они его застрелили из автомата», — приводит слова Сороки «РИА Новости».

Кроме того, добавила собеседница агентства, преступники издевались над телом убитого. Она подчеркнула, что это не единственный пример агрессии украинских боевиков в отношении гражданского населения.

Ранее, 16 октября, пленные участники запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» сознались в убийствах мирных жителей в Мариуполе.

За день до этого командир 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Вячеслав Котлик был объявлен в розыск и заочно арестован в Москве за обстрелы мирных жителей в Донбассе.

До этого, 13 октября, стало известно, что Следственный комитет (СК) России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима. Кроме того, председатель СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания в Мелитополе получил от должностных лиц актуальные сведения о результатах расследования противоправных действий ВСУ.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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