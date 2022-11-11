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Орбан и Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию
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Орбан и Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию

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Фото: Global Look Press/Presidential Press Service
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию. Об этом заявил 11 ноября пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

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«Лидеры двух стран согласились, что прекращение огня, переговоры и мир необходимы как можно скорее», — сказал он Венгерскому телеграфному агентству (MTI).

Также стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и расширении военно-промышленного сотрудничества в новых направлениях.

Ранее в пятницу официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперацию возможно завершить после достижения ее целей, в том числе путем мирных переговоров. Однако Россия не видит изменений в позиции Украины по переговорам, указал он.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия, начав спецоперацию, дала упреждающий отпор агрессорам на Украине. Это стало единственно правильным решением, отметил он. Глава государства также указал, что военнослужащие сражаются за людей в Донбассе и безопасность Родины.

До этого, 12 апреля, Путин указал, что происходящее на Украине — трагедия, но никакого выбора у России не было. Президент выразил уверенность в том, что цели спецоперации будут достигнуты, так как задачи, поставленные перед российской армией, являются благородными.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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