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Путин заявил о сражении военных в Донбассе за безопасность Родины

Владимир Путин: вы сражаетесь за наших людей в Донбассе, за безопасность нашей Родины
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Военнослужащие сражаются за наших людей в Донбассе, за безопасность родины, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде 9 мая в Москве.

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Российский лидер поздравил военнослужащих с Днем Победы. Он отметил, что защита Родины всегда священна. Также Путин подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, никогда не откажется от любви к Родине, от веры, традиционных ценностей.

9 мая в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве проходит главный военный парад. Он начался с вынесения российского триколора и Знамени Победы под песню «Священная война». Российский лидер Владимир Путин выступил на параде, произнеся речь по случаю 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

В День Победы в России проходят парады в 28 городах. По информации Минобороны, в них задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для организации праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

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