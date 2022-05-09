Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине
Россия дала упреждающий отпор агрессорам на Украине. Это стало единственно правильным решением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной пощади в Москве.
«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», — заверил глава государства в понедельник, 9 мая.
Президент, обращаясь к россиянам 24 февраля, напомнил о событиях Великой Отечественной войны. Было отмечено, что в 1940-1941 годах СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, «стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения», и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия «уже катастрофически запоздали», говорится на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что «врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой», ошибка, которая была связана с попыткой ублажить агрессора, дорого обошлась жителям государства. Президент также обратил внимание на то, что «второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права».
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