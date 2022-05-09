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Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине
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Путин назвал единственно верным решением отпор агрессорам на Украине

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Россия дала упреждающий отпор агрессорам на Украине. Это стало единственно правильным решением. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на параде Победы на Красной пощади в Москве.

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«Мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии — это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение, решение суверенной, сильной и самостоятельной страны», — заверил глава государства в понедельник, 9 мая.

Президент, обращаясь к россиянам 24 февраля, напомнил о событиях Великой Отечественной войны. Было отмечено, что в 1940-1941 годах СССР пытался предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны, «стремился буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял или откладывал самые необходимые, очевидные действия для подготовки к отражению неизбежного нападения», и это привело к тому, что предпринятые в конце концов действия «уже катастрофически запоздали», говорится на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что «врага удалось остановить, а затем и сокрушить, но колоссальной ценой», ошибка, которая была связана с попыткой ублажить агрессора, дорого обошлась жителям государства. Президент также обратил внимание на то, что «второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права».

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