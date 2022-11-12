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Добавка к «чаю»: ресторанные аферисты обкатывают новые схемы

Для контроля за персоналом в заведениях подключили искусственный интеллект
Фото: Getty Images/JGI/Jamie Grill
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Сфера ресторанного обслуживания в стране растет от года к году. Как и во всяком секторе экономики, здесь существуют теневая и криминальная части бизнеса, где крутятся большие деньги. Новую уловку провернули официанты с подвыпившими клиентом — в момент оплаты счета картой они всячески отвлекали гостей, чтоб те не заметили завышения итоговой суммы. На чем наживаются ресторанные аферисты — в материале «Известий».

Новые «блюда» комбинаторов

Коллектив работников петербургского ресторана уличили в хищении средств со счетов клиентов. Они поставили на конвейер воровство денег у подвыпивших посетителей.

«Соучастницы знакомились с мужчинами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, после чего предлагали им дальнейшее употребление спиртных напитков. Затем, отвлекая их внимание, по сговору с работниками заведений вводили в терминал оплаты суммы, многократно превышающие стоимость приобретенных напитков, тем самым похищая их имущество мошенническим путем», — говорится в сообщении регионального управления СКР.

Добавка к «чаю»
оплата
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ресторанные» эпизоды открылись в рамках масштабного расследования организованной преступной деятельности по хищениям с помощью электронных платежных средств. Тут же обнаружились и факты изготовления и реализации контрафактной алкогольной продукции — обманутых гостей поили подделкой, которую выдавали за элитные спиртные напитки.

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В Магадане в ловушку околоресторанных жуликов попала местная жительница во время организации банкета. Она забронировала стол в одном из питейных заведений.

— Выяснилось, что ранее женщина бронировала стол в одном из ресторанов города. Вскоре ей поступил звонок от неизвестного, который представился управляющим указанного заведения. Звонивший сообщил, что для заказа стола необходимо внести предоплату в размере 5 тыс. рублей. Гражданка, ничего не подозревая, совершила перевод на указанный ей номер банковской карты, — говорится в сообщении региональной полиции.

После торжества ей принесли счет без учета внесенной суммы. Выяснилось, что по правилам ресторана предоплата не предусмотрена. Не исключено, что обманул женщину кто-то из ее окружения либо нечистый на руку сотрудник общепита. Местная полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничества, ведется проверка.

Хитрости с чаевыми

Некоторые приемы по выбиванию дополнительных средств с клиента вполне законны, но едва ли эти методы можно назвать чистоплотными. Однако изобретательности официантов стоит отдать должное. У некоторых есть «дежурные деньги» — изрядно потертые, чуть не липкие. Иными словами, те, которые даже в руки брать побрезгуешь. На таком приеме можно заработать до 500 рублей. По-прежнему работает похожий метод, известный с давних пор, — принести сдачу мелочью. Не каждый клиент заберет с собой горсть монет.

В зоне особого риска нетрезвый гость. Простой способ лишить такого клиента сдачи — положить книжечку на стол в слепой, незаметной для него зоне на столе. Наверняка забудет. Еще одна распространенная афера, от которой, правда, страдает не клиент, а хозяин, — использование скидочной карты в чужом счете. Клиент отдает полную стоимость, а официант после расчета применяет бонусный инструмент и оставляет себе разницу. Особенно наглые применяют купоны со скидкой до 50%. Но такие выкрутасы, как правило, возможны только при содействии администратора.

Добавка к «чаю»
ресторан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Клиента должно насторожить, если до калькуляции официант задает вопрос «потребуется ли чек», — говорит официант небольшого кафе «Известиям».

Но настоящий профессионал не станет портить такими приемами впечатление о себе и репутацию заведения.

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«Я пять лет отработала с подносом и ни к каким таким уловкам не прибегала и очень даже неплохо зарабатывала, просто гостей любить надо — они это чувствуют и отвечают взаимностью, исключения бывали очень-очень редко!» — прокомментировала на форуме для официантов Мадина С.

Не доверяй, трижды проверяй

По мнению ресторатора, декана факультета гостеприимства РАНХиГС, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, главный фактор, определяющий склонность официанта или администратора к нечистоплотному поведению, — уровень его морального воспитания и порядочность.

— Ситуация простая: есть люди, которые в силу религиозных соображений, совестливости, внутренней культуры ни при каких условиях не пойдут на обман или хищение. Таких, грубо говоря, 10%. Примерно столько же авантюристов, которые из спортивного интереса даже под страхом наказания украдут… Беда в том, что если в заведении не налажен учет и контроль, то очень быстро к маргиналам примыкает оставшаяся часть персонала. Вороватые сотрудники ищут прорехи в организации, которые позволят им обворовать и клиента, и работодателя. Понятное дело, что ущерб в таком случае причиняется как материальный, так и имиджевый.

По его словам, сейчас в ресторанах и других объектах индустрии гостеприимства активно используется видеонаблюдение с искусственным интеллектом. Такие системы автоматически замечают нарушение персоналом установленного сценария работы и оповещают хозяина или администратора о странном поведении работника.

Добавка к «чаю»
ресторан
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Схем обмана масса, и не мне хочется вооружать нечестных работников отрасли. Скажу лишь, что вороватый персонал может в короткие сроки разорить заведение. Часто бывает, что хозяин из собственной лени, единожды наладив работу в ресторане, отправляется в Сочи на пляж в надежде, что деньги будут сыпаться сами по себе. Но в этом бизнесе как в еврейском анекдоте: если ты до 12 часов не в лавке, то лавка уже не твоя.

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Пришел работать, заставили платить

Впрочем, сами работники гастроиндустрии — повара, бармены и официанты — тоже нередко страдают от проходимцев. Желающих попасть в теплое местечко с хорошим «чаем» куда больше, чем соответствующих вакансий, поэтому распространенной схемой выуживания денег в последние годы стало навязывание платных курсов с обещанием трудоустроить в престижные питейные заведения, клубы, рестораны. «Всем привет, бар (...) на Белорусской. Кто-то был на собеседовании? Просят на собеседовании 16к (16 тыс. рублей — Ред.), такой же развод?» — интересуется в тематической группе во «ВКонтакте» Ярослава К.

Другой участник дискуссии пишет, что ему при трудоустройстве в сетевое заведение предложили заплатить 15 тыс. рублей за недельные курсы «под руководством топовых бар-менеджеров сети». После них мужчине пообещали 3 тыс. рублей за смену, процент от продаж, чаевые, бесплатную форму, трехразовое питание, оплату дороги от дома до работы.

Добавка к «чаю»
официант
Фото: Getty Images/Willie B. Thomas

«Это элементарный скам. Договор фоткать нельзя и т.п. — отвечает им третий пользователь, получивший негативный опыт. — Это развод, никуда тебя не возьмут они потом».

Впрочем, выглядит всё законно, только договор рекрутеры сфотографировать не дают, а иногда и вовсе его не заключают. С теми, кто настаивает на соглашении о трудоустройстве, после обучения прощаются и обрывают связь. Участники форума жалуются, что после курсов, которые представляют собой обычный ликбез, «учителя» испаряются. Потом выясняется, что в самих заведениях о коучах, тренингах и конкурсах на замещение вакансий не слышали.

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