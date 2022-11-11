В Рыбинске арестовали обвиняемого в убийстве сожительницы в школе мужчину
В Рыбинске арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы на территории школы. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.
Ему предъявлено обвинение по статье об убийстве, а также о покушении на убийство двух лиц с целью сокрытия преступления.
«Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Мужчина зарезал свою сожительницу в школе в Рыбинске 2 ноября. Погибшая была секретарем директора школы. Предварительно, накануне у них произошел конфликт на фоне ревности.
Нападавший также ранил другую женщину, находившуюся рядом с погибшей, она госпитализирована. Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы.
Позже стало известно, что мужчина был неоднократно судим. Так, за «угрозу убийством» его судили трижды. Также он был осужден за причинение вреда здоровью, кражи и грабежи.