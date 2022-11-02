Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске в среду, 2 ноября. По данным источника «Известий», одна сотрудница погибла в результате нападения, еще один человек пострадал.
По предварительной информации, у местного жителя Владимира Каюрова произошел конфликт на почве ревности с сожительницей — секретарем директора школы. Мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Предварительно, ранение также получила завуч.
Во время нападения в школе не было детей в связи с каникулами. Здание оцеплено, на месте работают экстренные службы.
Нападавший сбежал, ведется его розыск.
14 октября учащуюся одной из московских школ госпитализировали в столичную детскую больницу, после того как одноклассник напал на нее с иглой от шприца. Школьник воткнул иглу от шприца в спину 12-летней девочке. После оказания медицинской помощи ребенка из больницы отпустили домой.
Правоохранительные органы начали проверку по факту данного инцидента.