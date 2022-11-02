Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от попыток провокаций с ОМУ
Происшествия
ВСУ обстреляли Херсон 18 ракетами
Мир
Зеленский заявил о намерении поехать в Крым и желании увидеть море
Общество
В Москве до 2026 года построят порядка 50 пешеходных переходов
Происшествия
Дело возбудили после ДТП с такси и грузовиком в Москве
Мир
РФ допускает применение ядерного оружия только в ответ на агрессию с ОМУ
Мир
Путин заявил о готовности РФ бесплатно поставить зерно в беднейшие страны в случае выхода из сделки
Общество
Жители Энергодара начали получать тепло от Запорожской АЭС
Общество
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Армия
Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту
Общество
Депутат Госдумы Таймазов посетил с гуманитарной миссией Донбасс
Мир
Захарова заявила о желании Кишинева «демонтировать» отношения России и Молдавии

Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник «Известий».

Хотели как лучше: фейки о скулшутинге подняли на уши россиян
Что делать родителям с сообщениями о готовящемся нападении на школу или вуз

«Последний раз [подозреваемый Владимир] Каюров был осужден в январе 2022 года за угрозу убийством», — пояснил он.

За «угрозу убийством» мужчина был судим трижды. Также он был осужден за причинение вреда здоровью, кражи и грабежи.

Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске ранее в этот день. По предварительной информации, у него произошел конфликт на почве ревности с сожительницей — секретарем директора школы. В результате мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Нападавший также ранил другую женщину, находившуюся рядом с погибшей, она госпитализирована.

В МВД сообщили, что после нападения мужчина ранил себя. Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы.

Во время нападения в школе не было детей в связи с каникулами.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022