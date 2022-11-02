Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим
Напавший с ножом на школу в Рыбинске мужчина был неоднократно судим. Об этом в среду, 2 ноября, сообщил источник «Известий».
«Последний раз [подозреваемый Владимир] Каюров был осужден в январе 2022 года за угрозу убийством», — пояснил он.
За «угрозу убийством» мужчина был судим трижды. Также он был осужден за причинение вреда здоровью, кражи и грабежи.
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске ранее в этот день. По предварительной информации, у него произошел конфликт на почве ревности с сожительницей — секретарем директора школы. В результате мужчина пришел в школу с ножом и зарезал ее. Нападавший также ранил другую женщину, находившуюся рядом с погибшей, она госпитализирована.
В МВД сообщили, что после нападения мужчина ранил себя. Подозреваемого задержал наряд патрульно-постовой службы.
Во время нападения в школе не было детей в связи с каникулами.