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Техническая незадача: в РФ стали чаще ремонтировать бытовые приборы

Почему спрос на услуги частных мастеров и сервисных центров вырос в полтора раза
Фото: Global Look Press/Sebastian Willnow
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Российские сервисные онлайн-платформы фиксируют повышенный спрос на услуги специалистов по ремонту бытовой техники, рассказали «Известиям» их представители. На «Авито Услугах» за год он увеличился более чем на 60%, на «Юле» с начала 2022-го — в 1,3 раза. Участники рынка связывают это с тем, что количество предложений отремонтировать девайсы на таких ресурсах растет. А в текущей экономической ситуации россияне предпочитают экономить на покупке новой техники и стремятся продлить жизнь старой — потребление стало рациональней, считают эксперты. Правда, они добавляют, что поиск хорошего специалиста-ремонтника — по-прежнему непростая задача.

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Сезон ремонта

В сентябре – октябре 2022 года спрос на услуги мастеров по установке, обслуживанию и ремонту бытовой техники на «Авито Услугах» вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021-го на 62%. В «Авито» «Известиям» пояснили: речь идет о динамике количества запросов контактов исполнителей работ со стороны потенциальных заказчиков. В начале осени спрос на обслуживание крупной бытовой техники вырос на 74% по сравнению с таким же периодом прошлого года, на 42% увеличилось число запросов на ремонт мелких бытовых приборов, на 61% — телевизоров, перечисляют в «Авито».

На «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в октябре 2022 года по сравнению с январем подскочил на 180%, рассказали «Известиям» в пресс-службе компании. По холодильникам и телевизорам он увеличился в 1,5 раза, посудомоечным машинам — почти вдвое, добавили там. В целом спрос на ремонт техники за этот период вырос в 1,3 раза. Октябрь стал вторым пиковым месяцем по этому показателю, первый был отмечен в июне, добавил представитель «Юлы».

Техническая незадача
посудомечная машина
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/FrankHoermann
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Меньший рост спроса на ремонт цифровой техники — на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — зафиксировали в YouDo.com. Самые популярные задания в этой категории остались прежними — ремонт планшетов и телефонов, телевизоров и мониторов, а также аудиотехники, говорит его представитель.

Вместе со спросом растет и предложение ремонтных услуг. За год количество объявлений мастеров и сервисных центров на платформе увеличилось на 38%, утверждают в «Авито». За починку посудомоечной машины в среднем по стране просят от 550 рублей, а кофемашины, пылесоса или микроволновки — от 450 рублей. Средние цены за ремонт холодильника или духового шкафа стартуют от 800 рублей. Но представитель платформы уточняет, что финальная стоимость зависит от сложности поломки.

— Спрос на услуги по ремонту бытовой техники продолжит расти, а основной объем заказов малый бизнес будет получать с цифровых платформ. Это откинет в прошлое когда-то привычные потребителям каналы поиска таких услуг: от сарафанного радио до объявлений на подъездах, — считает руководитель категории «Ремонт и установка техники» «Авито Услуг» Александр Семочкин.

Онлайн-площадки подразумевают широту выбора, конкуренцию предложений, возможность ознакомиться с отзывами других пользователей. Также потребители получают гарантии безопасности при заказе услуг, отмечает он.

Техническая незадача
ремонт техника
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Правда, рост спроса на ремонт бытовой техники не повсеместен. В «М.Видео – Эльдорадо», а также в одном из сервисных центров сказали «Известиям», что количество обращений клиентов остается на уровне прошлого года. Их число даже уменьшилось, утверждает источник, близкий к одному из предприятий, специализирующихся на гарантийном ремонте.

Такая разнонаправленная динамика связана с тем, что ритейлеры и работающие с ними сервисные центры, как правило, имеют дело с техникой на гарантии, объясняет сотрудник одной из розничных сетей. А поскольку продажи бытовой техники и электроники в РФ сократились по сравнению с прошлым годом, то меньше стало и бракованных девайсов — поэтому количество обращений по ним как минимум не растет, добавляет собеседник «Известий».

Пороки мастера

В этом году большинство россиян перешло в режим экономии — покупка бытовой техники и электроники, даже вместо сломавшейся, стала делом далеко не первой необходимости, отмечает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Поменять старую технику на новую в кредит — тоже не самый выгодный вариант из-за высоких банковских ставок, утверждает он.

Кроме того, из-за прекращения работы в РФ многих производителей технику привычного бренда на замену износившейся зачастую непросто найти и приобрести — всё это стимулирует продлевать ее жизнь, рассуждает Денис Кусков.

— Объявления у подъездов и опросы друзей в социальных сетях на тему «Где найти мастера» постепенно уходят в прошлое. Специализированные ресурсы позволяют быстро найти и сделать выбор между конкурирующими ремонтниками. Услуга может оказаться дешевле, чем при вызове специалиста, найденного через поисковую систему или офлайн-объявление, — хотя и не всегда, — добавляет Денис Кусков.

Техническая незадача
бытовая техника магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Рост спроса на ремонт может быть связан с тем, что из-за ухода некоторых брендов и периодического повышения цен на технику пользователи стали бережней относиться к имуществу и отдают предпочтение ремонту, нежели покупке новых устройств, — отметил директор по продукту YouDo.com Адам Елдаров.

Люди стали относиться к покупкам рациональнее, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, пользователи стремятся отремонтировать даже те электроприборы, которым у них есть замена.

— Например, в доме есть два пылесоса, один работает, другой нет. Давайте отремонтируем сломанный — вдруг второй тоже перестанет работать, — приводит эксперт пример потребительского поведения.

Несмотря на большой выбор мастеров на онлайн-платформах, найти хороших ремонтников непросто, признает Эльдар Муртазин. Частные мастера зачастую взимают за свои услуги совершенно непомерную, ничем не обоснованную плату и притом делают ремонт некачественно — о состоянии используемых ими запчастей можно только догадываться, говорит он.

Что касается официальных сервисных центров, то многих и они отпугивают высокими ценами, утверждает эксперт. По словам Эльдара Муртазина, оптимальный путь — пользоваться услугами лично проверенных специалистов.

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