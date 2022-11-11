Посол Антонов: отказ минторга США считать экономику России рыночной противоречит логике

Заявление американского минфина о том, что США больше не будут рассматривать Россию как страну с рыночной экономикой в своих антидемпинговых процедурах, противоречит логике. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«В этом же ряду объявленное сегодня противоречащее логике заявление администрации о лишении России статуса страны с рыночной экономикой», — приводит заявление дипломата посольство РФ в Вашингтоне в своем Telegram-канале.

При этом Антонов назвал разумным решение США ослабить финансовое давление на российскую дипмиссию. Однако, по его словам, оно не снимает ответственности с американской стороны за «дисбалансы на мировых рынках, к которым ведут многочисленные нелегитимные односторонние барьеры».

О том, что Вашингтон продлил лицензии на заключение сделок с российскими банками и Центробанком, подпадающими под санкции, стало известно накануне. Минфин США отметил, что до 15 мая 2023 года разрешается заключение сделок по энергоносителям с ЦБ РФ, Внешэкономбанком, банком «Открытие», Совкомбанком, Сбербанком, ВТБ, Альфа-банком, а также организациями, доля ранее упомянутых банков в которых составляет 50% и больше.

Ранее в тот же день глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал санкционный режим в отношении России беспрецедентным. Он указал при этом на то, что многие компании смогли переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, в обход санкций.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».