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Кудрин назвал беспрецедентным санкционный режим в отношении России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал санкционный режим в отношении России беспрецедентным.

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В интервью RT в четверг, 10 ноября, Кудрин между тем отметил, что «ситуация действительно складывается лучше, чем изначально предполагалось».

По его словам, «беспрецедентный санкционный режим», введенный в отношении РФ, сказывается на российской экономике, и изначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%.

«Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%. Это говорит о том, что гибкость российской экономики достаточно высокая», — заявил Кудрин.

Глава Счетной палаты добавил, что многие компании смогли переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок, в том числе технологий, в обход санкций.

7 ноября сообщалось, что федеральный бюджет РФ является профицитным. Согласно данным на начало месяца, доходы казны составили 22,1 трлн рублей, расходы — 21,9 трлн. Таким образом, излишки бюджета достигают 138,4 млрд рублей.

В конце октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что нижняя точка спада валового внутреннего продукта (ВВП) России придется на середину 2023 года. По ее словам, Банк России улучшил прогноз по ВВП на этот год и считает, что сокращение экономики составит 3–3,5%.

11 октября начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев сообщил «Известиям», что годовые темпы инфляции в России почти вдвое ниже, чем в ряде стран Восточной Европы, но немного выше, чем в США или еврозоне.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 14 сентября заявил, что динамика ВВП и инвестиций превосходит ожидания, уровень безработицы остается низким, а инфляция плавно снижается.

8 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что беспрецедентные санкции против России не смогли подорвать ее финансовую стабильность. Премьер-министр подчеркнул, что также в подготовке мер по поддержанию российской экономики принимали участие представители регионов и делового сообщества.

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