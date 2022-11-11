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Посол РФ оценил решение США ослабить санкции в отношении дипломатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Вашингтон поступил разумно, ослабив финансовое давление на российскую дипмиссию. Об этом в пятницу, 11 ноября, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

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«В целом считаем решение американской администрации отменить финансовые ограничения в отношении российских диппредставительств хоть и запоздавшим, но шагом в правильном направлении», — отметил он.

Днем ранее американский минфин разрешил гражданам Штатов осуществлять транзакции в интересах функционирования дипломатических и консульских представительств РФ. Антонов подчеркнул, что рассчитывает на соответствующую реакцию банков и принятие мер по разблокировке переводов в адрес росзагранучреждений.

Вместе с тем посол раскритиковал отказ американских властей в будущем рассматривать Россию как государство с рыночной экономикой. По его словам, подобный шаг противоречит логике и имеет все шансы стать очередным негативного влияния США на мировых рынках.

Ранее, 9 ноября, Антонов указал на кризис доверия в диалоге между Россией и США, в том числе по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон. Он подчеркнул, что российская дипмиссия считает важным сохранение открытыми каналов коммуникации для предотвращения конфронтации между странами.

Взаимоотношения РФ и США серьезно ухудшились с началом спецоперации по защите мирного населения Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Данное решение стало ответом на участившиеся обстрелы со стороны украинских военных.

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