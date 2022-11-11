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В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

Сенатор Джабаров: поставки оружия Украине дают РФ основания уничтожить ее инфраструктуру
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Фото: REUTERS/Mykola Synelnykov
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Использование Западом Украины как тарана против России дает последней право атаковать и уничтожать транспортную инфраструктуру Киева. Такое мнение 10 ноября выразил замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

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По словам сенатора, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не скрывает, что рассматривает Украину как таран против России. Более того, если США и ЕС обеспечат Украину достаточным количеством современного оружия, это вынудит Россию начать мирные переговоры, но на условиях Вашингтона и НАТО, отметил он.

«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками. Без поставок западного оружия и боеприпасов (а они идут на Украину нескончаемым потоком) Киев потерпит сокрушительно поражение. Причем очень быстро», ― написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины ударами по критической инфраструктуре страны. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атак России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры.

31 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в десяти регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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