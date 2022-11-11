В Совфеде назвали основание для уничтожения инфраструктуры Украины

Использование Западом Украины как тарана против России дает последней право атаковать и уничтожать транспортную инфраструктуру Киева. Такое мнение 10 ноября выразил замглавы международного комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров.

По словам сенатора, глава Евродипломатии Жозеп Боррель не скрывает, что рассматривает Украину как таран против России. Более того, если США и ЕС обеспечат Украину достаточным количеством современного оружия, это вынудит Россию начать мирные переговоры, но на условиях Вашингтона и НАТО, отметил он.

«Значит у нас есть все основания уничтожить транспортную логистику Украины от ее западных границ до линии боевого соприкосновения с российскими войсками. Без поставок западного оружия и боеприпасов (а они идут на Украину нескончаемым потоком) Киев потерпит сокрушительно поражение. Причем очень быстро», ― написал Джабаров в своем Telegram-канале.

Ранее, 1 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские военные эффективно снижают военный потенциал Украины ударами по критической инфраструктуре страны. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате атак России в стране повреждено 30–40% энергетической инфраструктуры.

31 октября премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил о повреждении 18 объектов в десяти регионах Украины, большинство из них — объекты энергетики. Он добавил, что обесточены сотни населенных пунктов в семи областях страны.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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