Попытки навязать антироссийскую политику отталкивают партнеров от США. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает издание The National Interest.

«Официальные лица США плохо отреагировали на настороженную, квазинейтральную позицию ключевых держав Азии, Африки и Латинской Америки… тем самым еще больше отчуждая эти страны», — говорится в публикации.

Также автор статьи указывает на бестактные шаги американских властей в отношении Китая, Саудовской Аравии и Турции. Между тем невозможность заручиться поддержкой КНР стала серьезным препятствием для США, стремящихся максимально надавить на Россию. Более того, действия Вашингтона спровоцировали укрепление сотрудничества между Москвой и Пекином.

В NI пришли к выводу, что Соединенные Штаты Америки выбрали заведомо провальную тактику, когда предпочли силовые методы компромиссам. Кроме того, Вашингтон не потрудился заблаговременно подготовить почву, будучи уверенным, что все партнеры без исключения разделяют его взгляд на российско-украинский конфликт и способы решения данной проблемы.

Ранее, 2 ноября, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что американские санкции бросают вызов системе международных отношений. По его словам, Вашингтон пытается придать незаконным односторонним санкциям статус инструмента принуждения несогласных к выполнению своей воли.

27 октября президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Он подчеркнул, что на сегодняшний день формируется будущее мировое устройство, где необходимо выслушать каждого и принять во внимание любую точку зрения. Кроме того, важно избежать навязывания единой истины.

19 октября агентство Bloomberg сообщило, что США решили усилить давление на Турцию из-за углубления сотрудничества с Россией. Как рассказали авторы материала, западные страны разозлили «сердечные» отношения президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Отношения на международной арене осложнились после введения западными странами санкций против РФ на фоне проведения спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в результате обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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