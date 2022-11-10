Читатели Breitbart посоветовали Германии занять денег у Украины

Германии стоит обратиться к Украине, для того чтобы закрыть дыру в бюджете страны. Такое антикризисное решение предложили читатели Breitbart в комментариях к публикации от 9 ноября.

В статье сообщается, что потери ФРГ на фоне проблем в сфере энергетики оцениваются более чем в $100 млрд. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра IFO. Так, согласно прогнозам, убытки за 2022 год составят порядка $64 млрд, к этой сумме добавляются прошлогодние $35 млрд и ожидаемые потери из-за роста цен на газ в следующем году.

Эксперты признают, что текущие проблемы Германии связаны в основном с отказом от сотрудничества с РФ и вводом санкций в качестве меры реагирования на российско-украинский конфликт. Кроме того, Берлину дорого обходится поддержка Киева.

«Пусть одолжат немного денег у Украины», — предложил один из комментаторов.

Другой пользователь отметил, что бывший президент США Дональд Трамп предупреждал о таком сценарии, однако немецкое правительство не сочло нужным прислушаться.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что счета за электроэнергию в Европе достигли рекордного уровня, несмотря на поддержку правительства. По данным энергетического консалтингового агентства VaasaETT Ltd, средняя розничная цена на газ в Европейском союзе (ЕС) и Великобритании составляла почти 18 евроцентов ($0,18) за киловатт-час в октябре, что вдвое больше, чем в том же месяце прошлого года.

3 ноября депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер заявил, что отказ Германии и других стран Европы от российских энергоресурсов влияет на весь мировой рынок и приводит к росту бедности. Он также выразил мнение, что зеленые технологии не позволят решить энергетический кризис ни в ФРГ, ни в целом в ЕС.

12 октября президент России Владимир Путин подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Многие страны Евросоюза, в том числе Германия, столкнулись с ростом цен на энергоносители и продовольствие после введения санкций против России. Коллективный Запад усилил санкционное давление на РФ в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Однако введенные ограничения уже привели к серьезным последствиям для всей мировой экономики.

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