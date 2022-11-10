В Мелитополе прогремело несколько взрывов

Несколько взрывов прогремело в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом сообщил 10 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, природа взрывов уточняется.

25 октября в администрации Мелитополя сообщили о мощном взрыве. Сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле. Взрыв произошел рядом со зданием бизнес-центра, в котором находится редакция местной телекомпании «ЗаТВ». По последним данным, в результате взрыва пострадали 12 человек. В их числе 12-летняя девочка, которая шла в школу.

19 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении с 20 октября военного положения на территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. 30 сентября по итогам референдумов президент РФ подписал договоры о включении в состав Российской Федерации этих территорий.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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