Реклама
Прямой эфир
Мир
Полковник Макгрегор раскрыл тайную договоренность Зеленского с США
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Происшествия
Турчак и члены «Единой России» попали под обстрел в Лисичанске
Туризм
В ЕС договорились не признавать загранпаспорта жителей новых регионов РФ
Мир
Власти Дании разрешили Nord Stream обследовать место аварии СП
Экономика
L’Oreal опровергла планы возобновить поставки продукции в Россию
Армия
Пушилин подтвердил освобождение Павловки и заявил о ее зачистке на 90%
Мир
СМИ сообщили о взрывах в Николаеве
Экономика
Опрос показал число согласных получать зарплату в конвертах россиян
Мир
Bloomberg назвало потолок цен на нефть из РФ признаком слабости Запада
Мир
В США заявили об отсутствии планов встречи Байдена и Лаврова
Мир
Зеленский опроверг нежелание вести диалог с РФ о мире

Допускная система: вернут ли наших гимнастов на международные старты

Сборная России — безусловный лидер в художественном и один из лидеров в спортивном виде, но могут помешать рекомендации МОКа
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Стамбуле 11–12 ноября состоится конгресс Международной федерации гимнастики (FIG). Один из ключевых вопросов, который будет рассмотрен в столице Турции, — возможное возвращение российских спортсменов к соревнованиям под эгидой FIG. О том, есть ли на это шансы и почему еще перед началом конгресса состоялся громкий скандал, в материале «Известий».

Колец истории: как завершился Кубок России по спортивной гимнастике
Мельникова выиграла три золота, Нагорный — многоборье, а Маринов собрал комплект на разных снарядах

Семь протестующих

Изначально мероприятие должно было пройти 22 октября в норвежском Саннефьорде. Но представители Норвегии отказались проводить конгресс, если на него допустят делегатов из России и Белоруссии. Позднее к бойкоту норвежцев присоединились ассоциации Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Но в FIG не пошли на поводу протестующих и просто перенесли конгресс на 11–12 ноября в Стамбул. Позицию международной федерации можно понять. У россиян и белорусов есть законные основания присутствовать на конгрессе. Да, Россия отстранена от международных соревнований, но не была изгнана из FIG. Поэтому представители страны имеют полное право быть заслушанными на главном форуме организации.

А вот норвежцы понесли не только финансовые потери, но, как и другие шесть протестующих стран, лишили себя возможности как-то повлиять на процессы и решения, которые будут приняты в ходе заседания в Стамбуле.

Отметим, что конгресс FIG — не первое мероприятие подобного масштаба, в котором ожидается участие российских представителей. Летом в Пхукете состоялся 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором присутствовали делегаты из РФ; Олимпийский комитет России в очном формате был представлен на ХХVI Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК); делегаты РФС участвовали в заседании 72-го конгресса ФИФА в конце марта, где русский язык был признан одним из официальных в организации.

Россияне также будут присутствовать на конгрессе Международной федерации водных видов спорта (FINA), который пройдет в декабре. А чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова даже была избрана в комиссию спортсменов Международной федерации плавания как представитель прыжков в воду.

Надежда на чудо

Взаимоотношения России с Международной федерацией гимнастики не самые простые. С одной стороны, банк ВТБ был партнером этой организации более десяти лет — с 2009 по 2020 год. А глава нашей национальной федерации Василий Титов до прошлого года был вице-президентом FIG. С другой — совсем недавно, на Олимпиаде в Токио, случился грандиозный скандал с оценками в художественной гимнастике. И были серьезные подозрения, что необъективное отношение к российским спортсменкам — это результат политики главы FIG Моринари Ватанабе, который любыми средствами стремится расширить «географию чемпионок». Одним из последствий скандала в Токио стало снятие с поста главы техкома по художественной гимнастике россиянки Натальи Кузьминой. Наша сторона обвиняла эту чиновницу в том, что глава судей следовала не правилам, а указаниям Ватанабе. Главе FIG в итоге пришлось согласиться на отставку Кузьминой.

«Все понимают, что мировая гимнастика без российской невозможна»
Четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов — о сроках возвращения наших спортсменов на международные турниры и перегибах мобилизации

Также FIG довольно жестко повела себя в истории с российским гимнастом Иваном Куляком, который сразу после начала СВО на этапе Кубка мира выступил с литерой Z на форме. В итоге юный спортсмен был отстранен на один год — притом что украинцы, вовсю устраивавшие политические демарши на тех же стартах, никаких наказаний не понесли. С другой стороны, Куляку разрешили соревноваться на Спартакиаде, поэтому дисквалификацию можно считать достаточно мягкой.

Еще Ватанабе весьма поэтично поддержал наших девушек, которые из-за санкций не смогли в этом году приехать на чемпионат мира по художественной гимнастике в Софию. «Есть нечто, что мы не должны забывать. Мы не должны забывать, что в мире есть цветы, которые хотят расцветать, но не могут это делать под тяжестью снега. Именно этих цветов нет здесь, на соревнованиях в Софии. Надеюсь, что скоро мир вернется и все цветы смогут раскрыться», — заявил глава FIG.

Повторим и тот факт, что международная федерация достаточно резко отреагировала на нежелание норвежцев пускать представителей России и Белоруссии на конгресс. Так есть ли шанс, что «цветам дадут раскрыться» и конгресс в Стамбуле вернет наших спортсменов на соревнования? Если смотреть на спортивную составляющую, то санкции в отношении России в гимнастике выглядят очень глупо. Наша сборная — безусловный лидер в художественной гимнастике, один из лидеров в гимнастике спортивной и достаточно заметный участник соревнований по прыжкам на батуте.

С другой стороны, МОК по-прежнему не снял свои рекомендации по недопуску россиян и белорусов на международные старты. А это значит, что если Ватанабе сейчас допустит возвращение наших сборных хотя бы под нейтральным флагом, на него обрушатся и западные СМИ, и японские. И хотя ряды наших оппонентов на конгрессе сильно поредели из-за бойкотов, наиболее вероятный исход в том, что санкции будут продлены. Хотя это всё равно не мешает надеяться на чудо.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022