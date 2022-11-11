Допускная система: вернут ли наших гимнастов на международные старты

В Стамбуле 11–12 ноября состоится конгресс Международной федерации гимнастики (FIG). Один из ключевых вопросов, который будет рассмотрен в столице Турции, — возможное возвращение российских спортсменов к соревнованиям под эгидой FIG. О том, есть ли на это шансы и почему еще перед началом конгресса состоялся громкий скандал, в материале «Известий».

Семь протестующих

Изначально мероприятие должно было пройти 22 октября в норвежском Саннефьорде. Но представители Норвегии отказались проводить конгресс, если на него допустят делегатов из России и Белоруссии. Позднее к бойкоту норвежцев присоединились ассоциации Украины, Польши, Литвы, Эстонии, Италии и Нидерландов. Но в FIG не пошли на поводу протестующих и просто перенесли конгресс на 11–12 ноября в Стамбул. Позицию международной федерации можно понять. У россиян и белорусов есть законные основания присутствовать на конгрессе. Да, Россия отстранена от международных соревнований, но не была изгнана из FIG. Поэтому представители страны имеют полное право быть заслушанными на главном форуме организации.

А вот норвежцы понесли не только финансовые потери, но, как и другие шесть протестующих стран, лишили себя возможности как-то повлиять на процессы и решения, которые будут приняты в ходе заседания в Стамбуле.

Отметим, что конгресс FIG — не первое мероприятие подобного масштаба, в котором ожидается участие российских представителей. Летом в Пхукете состоялся 58-й конгресс Международного союза конькобежцев (ISU), на котором присутствовали делегаты из РФ; Олимпийский комитет России в очном формате был представлен на ХХVI Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК); делегаты РФС участвовали в заседании 72-го конгресса ФИФА в конце марта, где русский язык был признан одним из официальных в организации.

Россияне также будут присутствовать на конгрессе Международной федерации водных видов спорта (FINA), который пройдет в декабре. А чемпионка Европы по прыжкам в воду с метрового трамплина Мария Полякова даже была избрана в комиссию спортсменов Международной федерации плавания как представитель прыжков в воду.

Надежда на чудо

Взаимоотношения России с Международной федерацией гимнастики не самые простые. С одной стороны, банк ВТБ был партнером этой организации более десяти лет — с 2009 по 2020 год. А глава нашей национальной федерации Василий Титов до прошлого года был вице-президентом FIG. С другой — совсем недавно, на Олимпиаде в Токио, случился грандиозный скандал с оценками в художественной гимнастике. И были серьезные подозрения, что необъективное отношение к российским спортсменкам — это результат политики главы FIG Моринари Ватанабе, который любыми средствами стремится расширить «географию чемпионок». Одним из последствий скандала в Токио стало снятие с поста главы техкома по художественной гимнастике россиянки Натальи Кузьминой. Наша сторона обвиняла эту чиновницу в том, что глава судей следовала не правилам, а указаниям Ватанабе. Главе FIG в итоге пришлось согласиться на отставку Кузьминой.

Также FIG довольно жестко повела себя в истории с российским гимнастом Иваном Куляком, который сразу после начала СВО на этапе Кубка мира выступил с литерой Z на форме. В итоге юный спортсмен был отстранен на один год — притом что украинцы, вовсю устраивавшие политические демарши на тех же стартах, никаких наказаний не понесли. С другой стороны, Куляку разрешили соревноваться на Спартакиаде, поэтому дисквалификацию можно считать достаточно мягкой.

Еще Ватанабе весьма поэтично поддержал наших девушек, которые из-за санкций не смогли в этом году приехать на чемпионат мира по художественной гимнастике в Софию. «Есть нечто, что мы не должны забывать. Мы не должны забывать, что в мире есть цветы, которые хотят расцветать, но не могут это делать под тяжестью снега. Именно этих цветов нет здесь, на соревнованиях в Софии. Надеюсь, что скоро мир вернется и все цветы смогут раскрыться», — заявил глава FIG.

Повторим и тот факт, что международная федерация достаточно резко отреагировала на нежелание норвежцев пускать представителей России и Белоруссии на конгресс. Так есть ли шанс, что «цветам дадут раскрыться» и конгресс в Стамбуле вернет наших спортсменов на соревнования? Если смотреть на спортивную составляющую, то санкции в отношении России в гимнастике выглядят очень глупо. Наша сборная — безусловный лидер в художественной гимнастике, один из лидеров в гимнастике спортивной и достаточно заметный участник соревнований по прыжкам на батуте.

С другой стороны, МОК по-прежнему не снял свои рекомендации по недопуску россиян и белорусов на международные старты. А это значит, что если Ватанабе сейчас допустит возвращение наших сборных хотя бы под нейтральным флагом, на него обрушатся и западные СМИ, и японские. И хотя ряды наших оппонентов на конгрессе сильно поредели из-за бойкотов, наиболее вероятный исход в том, что санкции будут продлены. Хотя это всё равно не мешает надеяться на чудо.