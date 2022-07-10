Колец истории: как завершился Кубок России по спортивной гимнастике

На базе дворца спорта «Центральный» в Калуге 10 июля завершился Кубок России по спортивной гимнастике - 2022, в котором приняли участие сразу пять олимпийских чемпионов, а также спортсмены из Армении и Белоруссии. Главные звезды российской сборной Никита Нагорный и Ангелина Мельникова выиграли в самой престижной дисциплине — многоборье . Мельникова также взяла золото в вольных упражнениях и опорном прыжке, и серебро на бревне, где уступила Яне Вороновой. Нагорный завоевал право побороться за награды в финалах в вольных упражнениях и на перекладине, но был вынужден сняться из-за переутомления. В одном виде поучаствовала еще одна победительница Игр-2020 Виктория Листунова, которой не было равных в упражнениях на разновысоких брусьях.

Явление Маринова

Увы, у мужчин участие в турнире не смог принять Артур Далалоян. Один из главных героев Токио-2020, выигравший чемпионат России-2022 в многоборье, пропустил две недели подготовки из-за болезни, и в итоге решил не рисковать. Без Далалояна борьба в главном виде программы развернулась между Никитой Нагорным и Давидом Белявским .

Олимпийские чемпионы долгое время шли вровень, но во второй день многоборья допустили несколько серьезных ошибок. Правда, это не помешало Нагорному все-таки одержать победу, Белявский же стал третьим (не остался без личного золота, победив в упражнениях на коне). Серебро же у восходящей звезды сборной — Даниела Маринова. Особенно круто 17-летний представитель Татарстана выступил на перекладине.

В Калуге Маринов еще выиграл золото на параллельных брусьях, серебро в опорном прыжке и бронзу в вольных упражнениях. Тем самым он доказал, что его удачное выступление на апрельском чемпионате России было не случайным — Даниел считается будущим сборной России. Хотя у него есть болгарский паспорт и при определенных раскладах он может выступать за сборную этой страны. Однако тренер национальной команды РФ Валентина Родионенко отметила, что у Маринова нет мыслей на смену спортивного гражданства и он связывает свое будущее исключительно с Россией . Даже несмотря на временное отсутствие международных стартов.

— Маринов — действительно талантливый парень, — сказал «Известиям» двукратный чемпион Европы, экс-капитан сборной России Эмин Гарибов. — Не думаю, что сейчас стоит вопрос удержать его любой ценой. Он сам открыто говорит, что вырос в России и формируется здесь как спортсмен высокого уровня. Никуда не собирается. Не стал бы его раньше времени короновать, но в свои 17 лет Даниел показывает отличные комбинации, сложность и технику исполнения . Единственное, ему не хватает международных стартов, чтобы проявить себя во всей красе. Он получает мало соревновательной практики, но сейчас это проблема всех отечественных спортсменов.

Соревнования в упражнениях на перекладине выиграл 28-летний представитель Волгограда Алексей Ростов, в опорном прыжке и кольцах золото завоевал еще один олимпийский чемпион Денис Аблязин. В финале же отдельных видов победу праздновал белорус Егор Шарамков. Совсем немного он обошел представителя Владимирской области Кирилла Прокопьева.

— Если говорить про самый запоминающиеся моменты, то выделю многоборье у мужчин, где Нагорный, несмотря на нелучшую подготовку, сумел уверенно одержать победу, — продолжил Эмин Гарибов. — Также запомнилась дуэль Белявского и Владислава Поляшова в упражнениях на коне, очень интересная битва была на бревне между Яной Вороновой и Мельниковой.

Возвращение Мельниковой

У девушек такой высокой конкуренции в многоборье не было из-за снятии чемпионки России-2022 Виктории Листуновой. В ее отсутствие конкуренцию Ангелине Мельниковой постаралась навязать 17-летняя Виктория Уразова . После первого дня дуэли олимпийских чемпионок менее чем на балл впереди была Мельникова. Во второй день Уразовой удалось отыграть фору и даже выйти вперед. Перед заключительным видом Влада лидировала с отрывом 0,2 балла, но удержать преимущество не удалось. На вольных упражнениях Мельникова показала уровень Олимпийских игр , хотя перед Кубком России тренировалась всего несколько недель, а до этого не выступала полгода.

— Я бы не сказал, что Мельникова куда-то уходила, — заметил Эмин Гарибов. — Она взяла паузу, чтобы набраться сил после тяжелейшей Олимпиады, и на Кубке России показала, что отдых пошел ей на пользу. Ангелина здорово выглядела в многоборье и на отдельных видах. Не сказал бы, что в ее действиях был блеск, но учитывая короткий период подготовки, она показала отличные результаты.

Виктория Листунова выиграла золото в упражнениях на разновысоких брусьях. Это был ее единственный старт на турнире, и она обошла Мельникову и Марию Минаеву, которая после многоборья добавила в свою копилку вторую бронзу.

— Довольна своим выступлением, — призналась журналистам Виктория Листунова. — Рада, что получилось показать свой максимум. У меня был только один подход — я должна выложиться на сто процентов. Ошибки других? Они не влияли. Раньше у меня была база повыше за счет более сложного соскока, сейчас мы его упростили из-за безопасности. У меня была травма, долгое время я не могла ровно приземляться на ноги. Поэтому решили перестраховаться.

Отметим, что в Калуге в качестве судьи дебютировала двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина. Она отсудила вольные упражнения. Уроженка Московской области, завершившая карьеру спортсменки в начале 2021 года, сегодня — старший тренер женской молодежной сборной России.