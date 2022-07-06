Наилучшие образы: чего ждать от Кубка России по спортивной гимнастике

Сразу пять олимпийских чемпионов выступят на Кубке России по спортивной гимнастике – 2022, который пройдет с 6 по 10 июля в Калуге. Один из них — Никита Нагорный — впервые с Олимпиады-2020 заявлен в многоборье. Из триумфаторов Игр в Токио на турнире не будет Артура Далалояна: в последний момент он снялся по медицинским показателям. Тренерский штаб настраивает спортсменов на заочное соревнование с результатами, которые наши иностранные конкуренты показали на Панамериканских, Паназиатских играх и чемпионате Китая.

Возвращение Нагорного

В спортивной гимнастике Кубок России исторически считался вторым по значимости внутренним стартом после чемпионата страны. Раньше титулованные спортсмены зачастую игнорировали его, ссылаясь на выступления в коммерческих турнирах за рубежом. Но сейчас у наших звезд по сути нет выбора, так как они отстранены от международных стартов на неопределенное время. В результате в Калуге выступят сразу пять олимпийских чемпионов: Никита Нагорный, Денис Аблязин, Давид Белявский, Ангелина Мельникова и Виктория Листунова.

Главная их цель — превзойти результаты, которые наши иностранные конкуренты показали на Панамериканских, Паназиатских играх и чемпионате Китая, пояснил главный тренер сборной Андрей Родионенко.

Наилучшие образы Денис Аблязин Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Программы наших гимнастов и гимнасток по уровню сложности и качеству исполнения соответствуют лучшим образцам главных соперников — Китая, США и Японии. Сверим наши результаты на Кубке России, — отметил он.

У самих спортсменов также боевой настрой, подчеркнул Денис Аблязин. Из-за травмы он не смог выступить на чемпионате России, который состоялся в апреле 2022 года в Казани. Но теперь проблемы со здоровьем позади, и олимпийский чемпион в командном турнире, двукратный чемпион мира получил допуск к Кубку России.

— Нужно продолжать усиленно работать. Отмена международных стартов не конец света, — рассказал титулованный спортсмен. — Постараемся порадовать болельщиков отличными программами.

Предполагалось, что на пресс-конференции, предваряющей открытие турнира, будет присутствовать и главная звезда сборной Никита Нагорный. Но он не смог вовремя доехать до Калуги из-за проблем со здоровьем у супруги Дарьи: ее госпитализировали с подозрением на камень в почке. Тем не менее все рассчитывают, что Нагорный примет участие в соревнованиях и впервые с Олимпиады-2022 выступит в многоборье. В Токио-2020 уроженец Ростова выиграл бронзу, уступив только японцу Дайки Хасимото и хорвату Тину Србичу.

Наилучшие образы Никита Нагорный Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

На чемпионате России многоборье выиграл Артур Дадалоян, но в Калуге он примет участие только в показательных выступлениях. Зато конкуренцию Нагорному составит Давид Белявский, который становился чемпионом Европы в этом виде.

— Мы улучшаем свои программы в связи с изменениями в правилах, — подчеркнул спортсмен. — На чемпионате России пытались делать новые комбинации. Что-то получилось, что-то нет. С тех пор прошло три месяца. Надеемся, покажем, что у нас получилось в итоге.

С мыслями о Париже-2024

По усеченной программе выступит в Калуге олимпийская чемпионка Виктория Листунова. На чемпионате России – 2022 она выиграла золото в личном многоборье, опорном прыжке и вольных упражнениях. Но на кубке будет соревноваться только на разновысоких брусьях.

— К сожалению, я получила травму после чемпионата России, — заявила Виктория Листунова. — С тренерским и медицинским штабом приняли решение перестраховаться на этих соревнованиях. Важно, чтобы всё зажило и больше не беспокоило.

Зато в нескольких видах, в том числе многоборье, выступит Ангелина Мельникова, которая завоевала на Играх-2020 четыре медали, включая командное золото.

Наилучшие образы Виктория Листунова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

— На этих соревнованиях девочки будут пытаться делать новые комбинации. Мы усложняем комбинации, чистим их. Впереди Спартакиада-2022 в Казани, готовимся к ней. Настроены позитивно, надеемся на участие в Играх-2024 в Париже, — подчеркнула спортсменка.

Спартакиада станет для российских спортсменов альтернативой чемпионату мира – 2022. Соревнования по спортивной гимнастике пройдут в Казани с 27 сентября по 1 октября. Велика вероятность, что там выступит Иван Куляк, который в соответствии с решением дисциплинарной комиссии Фонда гимнастической этики от 17 мая 2022 года пока не может участвовать даже в российских стартах. Его наказали за то, что в марте на этапе Кубка мира в Дохе он вышел на церемонию награждения с буквой Z, наклеенной на форму. Спортсмен уже подал апелляцию на это решение, ее рассмотрят, предположительно, в середине августа.

По словам президента Федерации спортивной гимнастики России Василия Титова, странная история с дисквалификацией Куляка и отстранение от международных соревнований остальных спортсменов не станет причиной смена гражданства для наших лидеров.

— Никто не изъявлял желание поменять спортивное гражданство, — отметил «Известиям» Василий Титов. — Все ребята готовятся к Кубку России и Спартакиаде в штатном режиме.

Наилучшие образы Иван Куляк Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Отметим, что на последней Олимпиаде в Токио наши гимнасты выиграли два золота, два серебра и четыре бронзы. Более высокий результат показали только представители Китая — три золота, три серебра, две бронзы.