Nissan сокращает производство в США из-за нехватки деталей

Автоконцерн Nissan сообщил, что сократит производство на американском заводе в штате Миссисипи из-за нехватки деталей. Сокращения вызваны нарушениями в цепи поставок, связанными с продолжающимся дефицитом полупроводников в отрасли, передает телеканал «Известия». Ранее сообщалось, что Nissan прекратил прием заказов на электромобиль Sakura и гибридный X-Trail из-за нехватки чипов.

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