Прокуратура попросила признать геноцид народов СССР нацистами на Ставрополье

По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратура Ставропольского края направила в краевой суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза, совершенного на территории региона немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили 10 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Отмечается, что были изучены архивные документы и материалы по фактам массового уничтожения мирных советских граждан, военнопленных и партизан.

«Установлено, что в период с августа 1942 года по январь 1943 года на территории Ставропольского края немецкими оккупационными властями и их пособниками массово уничтожались советские граждане и военнопленные путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний. По данным, представленным помощником главного обвинителя от СССР на Нюрбергском процессе Львом Николаевичем Смирновым, нацисты впервые использовали «душегубки» на территории Ставропольского края», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Так, 12 августа 1942 года в Ставрополе фашисты, собрав на привокзальной площади 3,5 тыс. жителей города, перевезли их в район аэродрома и расстреляли. В 1943 году в городе Минеральные Воды были массово расстреляны и отравлены удушающим газом 6,3 тыс. мирных граждан.

«Массовые расстрелы мирного населения зафиксированы на всей временно оккупированной территории края. Также установлены факты отравления ядами несовершеннолетних и случаи погребения жертв заживо», — говорится в сообщении.

Указано, что всего в годы ВОВ фашистами на территории Ставропольского края было истреблено более 28 тыс. мирных жителей, а также 274 военнопленных. Отмечается, что эти факты и данные подтверждаются материалами уголовных дел и архивными данными. Кроме того, убийства мирного населения и военнопленных были установлены и подтверждены приговорами судов.

20 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.

В октябре 2020 года в Новгородской области начался первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы ВОВ. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен этой войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек. В том же месяце Солецкий районный суд юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в этой деревне.