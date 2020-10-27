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Суд впервые признал геноцид советского народа нацистами в Жестяной Горке

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Солецкий районный суд 27 октября впервые в российском судопроизводстве юридически признал геноцидом массовые убийства мирных жителей нацистами в деревне Жестяная Горка Новгородской области в 1942 году.

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В ходе заключительной речи начальник гражданско-правового отдела прокуратуры Новгородской области Виталий Новиков напомнил, что в соответствии с уставом Нюрнбергского трибунала военные преступления не имеют сроков давности. Однако он указал на то, что факты истребления этнических групп советского народа в военные годы до этого не получали официального признания. В этой связи он призвал признать военным преступлением против человечества геноцид жителей Жестяной Горки.

«Установить факт, имеющий юридическое значение: признать вновь выявленные преступления в 1942–1943 годах солдатами «тайлькоманды» в отношении не менее 2,6 тыс. советских граждан военными преступлениями против человечества, геноцидом этнических групп», — прозвучал вердикт судьи Марины Малышевой.

В начале октября в Новгородской области начался первый в России процесс о признании геноцида в деревне Жестяная Горка нацистами в годы Великой Отечественной войны.

Деревня Жестяная Горка ранее относилась к Ленинградской области, а сейчас является частью Новгородской. В районе деревни было обнаружено массовое захоронение мирных жителей и военнопленных времен Великой Отечественной войны.

Расправы над советскими гражданами устраивали так называемые тайлькоманды, возглавляемые лицами из числа офицерского состава немецкого и австрийского происхождения. Арестованных они убивали, а их тела сбрасывали в ямы. В период с 1942 по 1943 год в районе деревни было убито не менее 2,6 тыс. человек.

Известно, что организатором расправ был немецкий генерал Курт Херцог. В 1947 году его приговорили к 25 годам заключения в исправительно-трудовом лагере. При этом исполнители преступлений к уголовной ответственности не привлекались.

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