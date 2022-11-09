Рогов назвал водителя грузовика виновником ДТП со Стремоусовым

В смертельном ДТП, в котором погиб заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов, был виноват водитель грузовика, сообщил 9 ноября член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Виновником ДТП, в котором погиб Кирилл Стремоусов, стал водитель грузовика, совершивший опасный маневр. Водитель машины Кирилла не справился с управлением, пытаясь избежать столкновения. Бронированную машину просто разорвало — капсулу оторвало от шасси», — указал он.

Рогов также добавил, что смерть Стремоусова является большой потерей для всех, кто его знал.

9 ноября Кирилл Стремоусов погиб в результате ДТП. Авария произошла на пересечении трассы М-14, ведущей на Херсон, с Р-47, ведущей в сторону Новой Каховки.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо высказался о гибели в ДТП своего заместителя. По его словам, замглавы Херсонской области был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в области.

Херсонская область вошла в состав России по итогам сентябрьских референдумов. Также в состав РФ вошли Запорожская область и республики Донбасса. Президент России Владимир Путин 30 сентября подписал договоры о включении новых территорий в состав РФ.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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