Позиция Украины по поводу участия в саммите «группы 20» (G20) высокомерна и эгоистична. Об этом в своем блоге 9 ноября заявил ноября депутат верхней палаты японского парламента от оппозиционного Общества возрождения Японии Мунэо Судзуки.

«Начнем с того, что Украина, в отличие от России, не является членом G20. Я хотел бы, чтобы [президент Украины Владимир] Зеленский принял участие в саммите G20 и обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о прекращении огня», — написал политик.

Как добавил парламентарий, было бы хорошо, если бы Киев попросил о посредничестве в этом вопросе другие страны. Кроме того, он напомнил, что Украина получает военную и экономическую помощь от ряда стран.

«Она воюет с помощью оружия и средств США, Великобритании и НАТО, и поэтому c позиции Украины странно говорить так эгоистично и высокомерно», — заключил Судзуки.

Ранее украинский лидер заявлял, что не приедет на саммит, который пройдет на острове Бали 15–16 ноября, если там будет присутствовать президент России.

25 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что решение о том, кто будет представлять Россию на саммите «Группы двадцати» пока не принято.

14 октября президент России также высказался по поводу своего участия, сообщив, что этот вопрос пока не решен.

В том же месяце президент Индонезии Джоко Видодо подтвердил согласие на участие в саммите 17 глав государств и правительств.

В сентябре Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах.