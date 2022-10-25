В Кремле пока не определили представителей России на саммите G20

Решение о том, кто будет представлять Россию на саммите «Группы двадцати» (G20) в Индонезии пока не принято. Об этом 25 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Решение пока не принято», — сказал он журналистам.

Саммит G20 пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

14 октября президент России Владимир Путин высказался по поводу своего участия, сообщив, что этот вопрос пока не решен. Он также заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с президентом США Джо Байденом на саммите G20. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло.

Глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди 11 октября подтвердила, что Путин будет участвовать в саммите. Также приглашение получил президент Украины Владимир Зеленский.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

8 сентября помощник президента Юрий Ушаков заявил, что в Кремле ориентируются на участие Путина в саммите G20, добавив, что окончательное решение об участии президента в мероприятии примут позднее.

Перед этим, 4 сентября, Песков заявил, что различные факторы, в том числе безопасности, будут приниматься во внимание перед принятием решения о поездке Путина на саммит G20.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.