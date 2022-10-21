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Посол Индонезии исключил отказ от приглашения Путина на саммит G20

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Фото: Global Look Press/Xu Qin
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Индонезия не откажется от приглашения президента России Владимира Путина на саммит «группы двадцати» (G20). Об этом заявил посол страны в РФ Хосе Таварес.

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«Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже всё пояснили, разослав приглашения», — сказал он ТАСС.

Саммит G20 пройдет в Индонезии на острове Бали 15–16 ноября. 11 октября глава индонезийского МИДа Ретно Марсуди подтвердила, что российский и украинский президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский будут участвовать в саммите.

19 октября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер опровергла сообщения о том, что президент США Джо Байден будет избегать встречи с Путиным на саммите G20. Об этом ранее в этот день сообщала Politico.

Ранее, 14 октября, Путин заявил, что пока не видит необходимости в переговорах с Байденом. Он отметил, что платформы для таких переговоров пока не возникло. Российский лидер также высказался по поводу своего участия в саммите G20, сообщив, что этот вопрос пока не решен.

До этого, 16 сентября, Путин говорил, что его участие в саммите G20 будет зависеть от того, как складывается ситуация в экономике и других сферах. Он отметил, что президент Индонезии Джоко Видодо лично сообщил ему о приглашении, когда находился в Москве.

В начале апреля стало известно, что США оказывали давление на Индонезию с требованием не допустить Путина к участию в саммите «большой двадцатки». В частности, представители вашингтонской администрации поднимали вопрос о том, чтобы американский президент отказался от посещения саммита G20, если на нем будет присутствовать российский лидер.

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