Выделение первого транша средств ФНБ на лизинг авиатехники сдвинулось на 2023 год

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поставку в лизинг авиатехники российского производства начнут выделять с 2023 года. Об этом сообщил источник «Известий» на рынке авиализинга.

«С учетом времени на все согласования в правительстве деньги начнут поступать в начале следующего года», — сообщил источник.

Другой собеседник в одном из профильных федеральных органов исполнительной власти сообщил «Известиям», что финмодели проектов по поставкам техники уже были направлены в Минэкономразвития. Но есть риск, что их придется пересчитывать, добавил он.

В ноябре 2021 года глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в 2022 году на авиализинг правительство выделит 79 млрд рублей из ФНБ. На 2023–2024 годы было запланировано выделение следующих траншей по 100 млрд рублей.

На эти средства предполагается реализовывать программу поставки российской авиатехники эксплуатантам вплоть до 2030 года. Средства выделяются под 1,5% годовых. Всего до конца срока программы из ФНБ планируется выделить 1,5 трлн рублей на эти цели, заявляли ранее в Минпромторге.

27 июня 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ направит на реализацию программы развития авиатранспорта до 2030 года более 770 млрд рублей.