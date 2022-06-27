Правительство РФ направит на развитие авиатранспорта 770 млрд рублей

Правительство РФ направит на реализацию программы развития авиатранспорта до 2030 года более 770 млрд рублей. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он пояснил, что распоряжение о комплексной программе развития авиатранспорта на ближайшие семь лет уже подписано.

«Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. На ее реализацию за этот период планируем направить 770 млрд рублей, причем свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок», — сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Пример-министр подчеркнул, что авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. Кроме того, авиация является составляющей транспортной связанности российских регионов.

Курировать выполнение комплексной программы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а в части авиастроения — зампред правительства Юрий Борисов.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации до 2030 года. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

13 июня Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

До этого, 31 марта, президент РФ Владимир Путин призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли. Он отметил, что важно поддержать авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу. Кроме того, российский лидер заявил, что доля отечественных самолетов в парке должна кардинально вырасти.