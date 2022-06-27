Реклама
Прямой эфир
Спорт
Паспорт болельщика можно будет оформить на «Госуслугах» с 4 июля
Общество
Историческое просвещение включат в программы для младших классов
Армия
ВС РФ в районе Лисичанска уничтожили две диверсионные группы наемников
Экономика
Страны G7 намерены ограничить доходы России от золота
Мир
НАТО увеличит число сил реагирования до 100 тысяч на восточном фланге
Экономика
Россия сократила финансовые операции с недружественными странами на 80%
Экономика
Правительство РФ направит на развитие авиатранспорта 770 млрд рублей
Мир
Литва будет дополнительно проверять транзит в Калининград через территорию ЕС
Общество
Путин объявил 2023 год Годом педагога и наставника
Мир
В Турции заявили о создании операционного центра по зерновому вопросу
Общество
Синоптик сообщил о продолжении ливней в Крыму в ближайшие дни

Правительство РФ направит на развитие авиатранспорта 770 млрд рублей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ направит на реализацию программы развития авиатранспорта до 2030 года более 770 млрд рублей. Об этом в понедельник, 27 июня, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Поддуть клапаны: на спасение трех авиакомпаний потратят 17 млрд рублей
Средства на выкуп облигаций возьмут из Фонда национального благосостояния

Он пояснил, что распоряжение о комплексной программе развития авиатранспорта на ближайшие семь лет уже подписано.

«Предстоит большая работа по созданию необходимой эффективной инфраструктуры в отрасли. На ее реализацию за этот период планируем направить 770 млрд рублей, причем свыше 150 млрд из них поступят в отрасль уже до конца текущего года на обеспечение авиаперевозок», — сообщил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Пример-министр подчеркнул, что авиационная отрасль России не только преодолела текущие сложности, но и получила новый импульс для развития. Кроме того, авиация является составляющей транспортной связанности российских регионов.

Курировать выполнение комплексной программы будет первый вице-премьер Андрей Белоусов, а в части авиастроения — зампред правительства Юрий Борисов.

16 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что российские авиакомпании получат более тысячи самолетов для нужд гражданской авиации до 2030 года. Кроме самолетов, к 2030 году запланирована поставка более 760 вертолетов, среди которых более 200 машин «Ансан» и более 270 вертолетов Ми-8.

13 июня Борисов объявил, что запуск массового серийного производства российских самолетов различных классов потребует от трех до пяти лет. По его словам, для этого «нужно интенсивно поработать» и не забывать о других видах летательных аппаратов для обеспечения новой логистики перевозок.

До этого, 31 марта, президент РФ Владимир Путин призвал поддержать российские авиакомпании и скорректировать стратегию развития авиаотрасли. Он отметил, что важно поддержать авиакомпании, чтобы сохранить их устойчивую ритмичную работу. Кроме того, российский лидер заявил, что доля отечественных самолетов в парке должна кардинально вырасти.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022