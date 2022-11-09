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Украинский командир расстрелял жителя Мариуполя за симпатии к России

СК РФ: украинский командир расстрелял жителя Мариуполя, заподозрив в симпатиях к России
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Фото: t.me/sledcom_press
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Украинский командир расстрелял жителя Мариуполя, заподозрив в симпатиях к России. Об этом в среду, 9 ноября, сообщает пресс-служба СК РФ.

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По данным следствия, командир отделения 74-го отдельного разведывательного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Лукьяненко избил мирного жителя, затем вытащил его на улицу и расстрелял из автомата.

«Мотивом этого преступления было подозрение в пророссийских настроениях», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, Лукьяненко застрелил из снайперской винтовки двух гражданских лиц — женщину и мужчину.

Также СК РФ установил, что разведчик-радиотелефонист 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Анатолий Стронько совместно с другими военнослужащими открыл огонь по двух мирным гражданам. Увидев, что один из потерпевших еще подает признаки жизни, Стронько выстрелил ему в спину из автомата, подчеркнули в ведомстве.

Преступления были совершены в Мариуполе в марте-апреле 2022 года.

8 ноября советник главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Анна Сорока рассказала, что служащие украинского батальона «Чернигов» убили мирного жителя поселка Вороново за то, что его дети ушли в ополчение в 2014 году.

28 октября сообщалось, что российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ) Павлюка, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей в качестве живого щита.

До этого, 13 октября, стало известно, что СК России с 2014 года возбудил более 1,8 тыс. уголовных дел по преступлениям киевского режима.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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