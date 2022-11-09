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Захарова заявила о готовности РФ к диалогу с Украиной с учетом текущей ситуации

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
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Россия готова вести переговоры с Украиной с учетом складывающихся на сегодняшний день реалий. Об этом 9 ноября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались, мы готовы их вести, разумеется с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент», — сказала она на брифинге.

Накануне замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Москва не ставит никаких предварительных условий для мирных переговоров с Киевом. По его словам, для начала диалога достаточно лишь доброй воли Украины.

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Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

До этого, 5 ноября, газета The Washington Post сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена призывает Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с РФ. Политолог Дмитрий Солонников в беседе с «Известиями» заявил, что этими действиями Вашингтон стремится добиться прекращения ударов по украинской инфраструктуре, а затем усилить Киев и нанести удар по России с новой силой.

Ранее, 31 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что киевские власти при этом на данный момент не имеют желания говорить с Москвой.

4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о невозможности проведения переговоров с Путиным. Комментируя текст документа, издание «Страна.ua» отметило, что возможность для переговоров с РФ остается, поскольку там говорится только о Путине, а не о российской власти в целом, в том числе и нынешней.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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