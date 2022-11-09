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Адвокат Киркорова прокомментировал нападение певца с букетом на человека в зале

Адвокат Добровинский заявил, что люди не знают всех деталей об ударе Киркоровым человека в зале букетом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Люди не знают всех деталей произошедшего на концерте певца Филиппа Киркорова в Казахстане. Об этом в среду, 9 ноября, заявил адвокат артиста Александр Добровинский.

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«Люди видят, но, во-первых, не всё, а во-вторых, не слышат, что произошло на самом деле в зале, и почему реакция публичного человека была такой, как она была», — сказал он в комментарии «Газете.Ru».

Адвокат подчеркнул, что, несмотря на поступок певца, зрители не ушли из зала и не отреагировали.

«Почему? Решайте сами», — заключил Добровинский.

Ранее в этот день появилось видео с концерта Киркорова в Казахстане. На кадрах видно, как артист спустился со сцены с букетом роз и подошел к мужчине, сидевшему в первом ряду партера. Он нанес два хлестких удара по лицу, отбросил цветы в сторону и вернулся на помост.

Позднее представитель певца Екатерина Успенская объяснила причину эмоционального поступка артиста. По ее словам, таким образом исполнитель заступился за фанатов, которых не подпускали к сцене. Она уточнила, что пострадавшим был член команды Киркорова и таким образом певец выразил недовольство.

Это уже не первый раз, когда певец попадает в подобные ситуации.

1 ноября Киркоров оскорбил артистку Наргиз во время своего концерта в Ташкенте. Со сцены он сказал, что «как бы она ни старалась, ничего у нее не получится», а также назвал уродиной. Нелестный отзыв о Наргиз певец озвучил после того, как артистка в соцсетях возмутилась тем, что Киркоров проводит концерт в ее родном городе Ташкенте.

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