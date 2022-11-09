Представитель Киркорова объяснила, почему певец ударил человека из зала букетом

Представитель певца Филиппа Киркорова Екатерина Успенская 9 ноября объяснила, почему артист ударил букетом человека на концерте в Казахстане.

По ее словам, человеком из зала был член команды исполнителя, который не пустил к сцене поклонников артиста. Это не понравилось певцу, и он таким образом затупился за фанатов, отметила представитель.

«Там не пустили поклонников к сцене, конечно, это не понравилось. Филипп заступился за поклонников», — рассказала Успенская «РИА Новости».

Ранее в этот день появилось видео с концерта Киркорова в Казахстане. На кадрах видно, как артист спустился со сцены с букетом роз и подошел к мужчине, сидевшему в первом ряду партера. Он нанес два хлестких удара по лицу, отбросил цветы в сторону и вернулся на помост.

Это уже не первый раз, когда певец попадает в подобные ситуации.

1 ноября Киркоров оскорбил артистку Наргиз во время своего концерта в Ташкенте. Со сцены он сказал, что «как бы она ни старалась, ничего у нее не получится», а также назвал уродиной. Нелестный отзыв о Наргиз певец озвучил после того, как артистка в соцсетях возмутилась тем, что Киркоров проводит концерт в ее родном городе Ташкенте.

До этого, 30 октября, Киркоров оскорбил журналистку после вопроса о том, что он привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Услышав, что артист коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их берет без спроса, на что тот грубо потребовал от нее удалиться.