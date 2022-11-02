Киркоров оскорбил Наргиз во время концерта в Ташкенте

Певец Филипп Киркоров оскорбил артистку Наргиз во время своего концерта в Ташкенте, который состоялся 1 ноября.

«Как бы она ни старалась, ничего у нее не получится. Как бы ни стриглась, дреды накладывала… Ничего у нее не выйдет, жаль девчушку. Хотя чего там жалеть? Она удивляется, почему не стала звездой. А ты рожу свою в зеркало видела? Себя видела, уродина?» — сказал он со сцены.

Нелестный отзыв о Наргиз певец озвучил после того, как артистка в соцсетях возмутилась тем, что Киркоров проводит концерт в ее родном городе Ташкенте. В ответ на это певец укорил ее в отсутствии совести.

Певице Наргиз запрещен въезд на территорию России до 2072 года. По словам адвоката артистки Бахрома Исмаилова, запрет был введен из-за ее постов в социальных сетях, дискредитирующих действия российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса.

30 октября Киркоров оскорбил журналистку после вопроса о том, что певец привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Услышав, что артист коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их берет без спроса, на что тот грубо потребовал от нее удалиться.