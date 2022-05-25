Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз Закировой запретили въезд на территорию России на 50 лет — до 2072 года — из-за ее постов в социальных сетях, дискредитирующих действия российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Ситуацию «Известиям» 25 мая прокомментировал адвокат артистки Бахром Исмаилов.

«Во время пересечения границы певице Наргиз вручили запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Для нее это стало большим сюрпризом. Одной из главных причин такого решения, по моему мнению, являются посты в социальных сетях, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на свое оценочное мнение», — сказал он.

20 апреля в распоряжении «Известий» оказался список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым также запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

С 2014 года украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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