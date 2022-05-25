Реклама
Прямой эфир

Певице Наргиз запретили въезд в Россию на 50 лет

Певице Наргиз запретили въезд в Россию до 2072 года
0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Певице Наргиз Закировой запретили въезд на территорию России на 50 лет — до 2072 года — из-за ее постов в социальных сетях, дискредитирующих действия российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Ситуацию «Известиям» 25 мая прокомментировал адвокат артистки Бахром Исмаилов.

«Во время пересечения границы певице Наргиз вручили запрет на въезд в Россию сроком на 50 лет. Для нее это стало большим сюрпризом. Одной из главных причин такого решения, по моему мнению, являются посты в социальных сетях, где она освещала события на Украине, ссылаясь исключительно на свое оценочное мнение», — сказал он.

В своем отечестве: артисты переориентируются на выступления в России
Как сложившаяся ситуация повлияла на гастрольные планы

20 апреля в распоряжении «Известий» оказался список украинских артистов, журналистов и работников культуры, которым также запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет.

В перечень вошел 31 человек. В их числе оказались телеведущие Дмитрий Комаров («Мир наизнанку»), Николай Серга («Орел и решка»), Андрей Бедняков («Орел и решка»), музыканты Алексей Потапенко и Анастасия Каменских, Светлана Лобода, Дмитрий Монатик, Святослав Вакарчук, Андрей Данилко, а также актриса Мила Савицкая («Последний богатырь»).

С 2014 года украинские власти проводили военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022