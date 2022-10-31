Киркоров грубо «послал» журналистку в ответ на неудобный вопрос

Народный артист России Филипп Киркоров оскорбил журналистку после вопроса о том, что певец привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Интервью артист дал 30 октября в Санкт-Петербурге на мероприятии в честь юбилея Большого концертного зала «Октябрьский».

«Посещая разные города, есть у вас какая-то традиция? Может, что-то привозите с собой оттуда на память или коллекционируете?» — спросила у Киркорова корреспондент.

Певец, отвечая на вопрос, отметил, что за годы своей карьеры «чего только не коллекционировал».

«Но самое такое задержалось — меню из ресторанов разных за эти годы», — признался артист.

После этого журналистка уточнила, «тырил» ли он меню для своих коллекций.

«Пошла ты в ж***», — ответил Киркоров и удалился.

В феврале прошлого года Киркоров в нецензурной форме ответил одному из пользователей Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), который прокомментировал его публикацию в этой соцсети. Речь идет о посте артиста, в котором он выразил свое мнение о политической ситуации в мире на тот момент. В частности, исполнитель затронул тему решения властей Литвы о запрете ему въезда в эту страну.

В ответ на это один из комментаторов оставил под постом «поп-короля» запись с двумя хештегами: #whatashame (#какойстыд) и содержащем ненормативную лексику. Неизвестно, что конкретно имел в виду пользователь — хотел ли он поддержать Киркорова или же осудить его слова. Однако певец воспринял написанное на свой счет и нецензурно высказался в адрес подписчика.

В 2004 году Киркоров также оскорбил журналистку во время пресс-конференции. Артист заявил, что его раздражает ее розовая кофточка, грудь и микрофон. Выходка Киркорова вызвала тогда широкий общественный резонанс.