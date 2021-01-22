Киркоров обматерил комментатора его поста о запрете въезда в Литву

Российский певец Филипп Киркоров в нецензурной форме ответил одному из пользователей Instagram, который прокомментировал его публикацию в этой соцсети.

Речь идет о посте артиста от 21 января, в котором он выразил свое мнение о текущей политической ситуации в мире. В частности, исполнитель затронул тему решения властей Литвы о запрете ему въезда в эту страну, а также вспомнил, что раньше люди собирались на концертах и праздниках, а не на митингах и прочих «шабашах».

В ответ на это один из комментаторов оставил под постом «поп-короля» запись с двумя хэштегами: #whatashame (#какойстыд) и содержащем ненормативную лексику. При этом непонятно, что конкретно имел в виду пользователь — хотел ли он поддержать Киркорова или же осудить его слова.

Однако певец воспринял написанное на свой счет и нецензурно высказался в адрес подписчика. В настоящий момент возможность оставлять комментарии к этому посту Киркорова ограничена.

15 января стало известно, что Литва рассматривает возможность запрещения въезда в страну Филиппу Киркорову и Михаилу Шуфутинскому, а позднее литовские власти запретили Киркорову въезд в страну на пять лет.

В свою очередь, артист заявил, что собирается оспорить данное решение Вильнюса.