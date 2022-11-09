Киркоров ударил человека букетом на концерте

Российский певец Филипп Киркоров ударил человека букетом во время концерта в Казахстане.

Артист спустился со сцены с букетом роз и подошел к мужчине, сидевшему в первом ряду партера. Он нанес два хлестких удара по лицу, отбросил цветы в сторону и вернулся на помост.

9 ноября пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская заявила NEWS.ru, что пострадавшим был не зритель, а член команды Киркорова, чьей работой певец был недоволен.

До этого, 1 ноября, Киркоров оскорбил артистку Наргиз во время своего концерта в Ташкенте. Он озвучил нелестный отзыв после того, как артистка в соцсетях возмутилась тем, что Киркоров проводит концерт в ее родном городе. В ответ на это певец укорил ее в отсутствии совести.

30 октября Киркоров оскорбил журналистку после вопроса о том, что он привозит с собой в качестве памятных сувениров из поездок в разные города. Услышав, что артист коллекционирует меню из ресторанов, репортер поинтересовалась, значит ли это, что он их берет без спроса, на что тот грубо потребовал от нее удалиться.