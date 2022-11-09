В США допустили раскол в НАТО из-за экономических проблем

Профессор в области международных отношений Колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни допустил возникновение раскола внутри НАТО относительно оказания поддержки Украине из-за экономических проблем, с которыми из-за этого столкнулась Европа.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 9 ноября, специалист отметил, что особые трудности испытывает Германия. Между тем в США в это время растет поддержка мирного урегулирования ситуации на Украине.

По словам Кафруни, переговоры поддерживает все больше членов Республиканской партии, которые после промежуточных выборов на этой неделе могут заполучить контроль над обеими палатами конгресса США.

Помимо этого в конце октября группа из 30 конгрессменов-демократов призвала администрацию Джо Байдена предпринять усилия по дипломатическому урегулированию конфликта. Обращение, как отметил аналитик, было быстро отозвано на фоне резких нападок со стороны американских СМИ, а также внешнеполитического истеблишмента, и это говорит о потенциальной поддержке мирных переговоров в обществе.

5 ноября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Зеленского продемонстрировать готовность к переговорам с Россией. Автор материала полагает, что таким образом США пытаются привлечь на сторону официального Киева другие страны, отмечает телеканал «Звезда».

Американские официальные лица признают, что публичный отказ Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где негативное влияние украинского конфликта на доступность и стоимость продовольствия и топлива ощущается максимально остро.

О призывах Зеленского к переговорам и дипломатическому разрешению конфликта в последнее время активно заявляют и международные СМИ, и политики, и эксперты. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 2 ноября во время телефонной беседы с президентом Украины обсуждал российско-украинский конфликт и пути его разрешения. Эрдоган заявил, что следует активизировать дипломатические усилия, чтобы положить конец конфликту справедливым миром на основе понимания.

Киев официально отказался от переговоров с Москвой 4 октября, когда президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.